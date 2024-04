Ancona, era in piazza Stamira con coltello e catena: foglio di via per un 37enne pugliese

Era stato trovato mentre consumava bevande alcoliche, in possesso di un coltello multiuso e altri oggetti atti ad offendere il cui porto non era stato giustificato

ANCONA – Nei giorni scorsi, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, sulla base dell’istruttoria avviata dal personale della Divisione Anticrimine, ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un uomo di 37 anni, di origine pugliese, non avendo alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano.

La decisione del Questore è stata assunta con immediatezza al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Infatti, il soggetto, il 16 aprile scorso, era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sulla disciplina per il controllo delle armi, in quanto trovato, in una piazza del centro cittadino mentre consumava bevande alcoliche, in possesso di un coltello multiuso, con più lame della lunghezza di 5 cm., ed altri oggetti atti ad offendere il cui porto non era stato giustificato.

Inoltre, l’uomo, da ulteriori accertamenti sull’identità in Banca Dati, era risultato gravato da numerosi precedenti penali specifici contro il patrimonio tali da far ritenere una tendenza a delinquere per la sua condotta recidivante abituale, indice che denotava la sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, risultando evidente del suo vivere coi proventi delle attività delittuose commesse.

Con detta misura al destinatario veniva disposto il divieto di far ritorno nel Comune di Ancona per un periodo di tre anni.