Ad Ancona “La Piazza e la Bottega”: un progetto per il rilancio del centro

ANCONA – “La Piazza e la Bottega”: da Ancona parte un nuovo modello per i centri urbani e il mondo del consumo.

Il 9 settembre alla Loggia dei Mercanti, ore 16.30, un incontro per proporre il rilancio delle città a partire dalle relazioni, dalle competenze e da un innovativo concept distributivo. L’iniziativa, con la regia di Giuliano Mosconi, founder di Italian Way, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale.



L’evento, ideato e promosso da Italian Way, società di consulenza strategica che assiste lo sviluppo e la crescita delle aziende del made in Italy, propone di delineare un futuro in cui i centri delle città tornino a essere luoghi vivi, attrattivi e ricchi di sinergie. Giuliano Mosconi presenterà un concept distributivo innovativo, pensato per una città come Ancona, capace di migliorare l’attrattività del centro come luogo di destinazione e di riscoperta. Nello sviluppo del progetto è stata coinvolta la Scuola di Architettura e Design, Università di Camerino.

«Siamo circondati da un modello di consumo che standardizza l’offerta e depotenzia il valore dei prodotti e delle relazioni umane, i centri delle città si sono progressivamente svuotati, perdendo quella unicità e quell’energia che li caratterizzava. Con ‘La Piazza e la Bottega’ si vuole lanciare un nuovo percorso di sviluppo e crescita della città. Dobbiamo fare massa critica, serve una regia, perché questo processo non può essere lasciato solo all’iniziativa dei singoli», spiega Giuliano Mosconi.



L’appuntamento, alcune info

L’incontro del 9 settembre sarà un momento di confronto, moderato da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che vede coinvolti in qualità di ispiratori:

-Umberto Montano (Mercato Centrale), che porterà l’esperienza del mercato centrale come luogo di aggregazione.

-Danilo Paura (Galleria Paura), che approfondirà come gli spazi futuri possano cambiare l’orientamento dei consumatori.

-Paolo Casati (Brera Design District), che illustrerà il progetto per un luogo e le sinergie tra operatori commerciali.

Seguirà una tavola rotonda su confronto e fattibilità operativa del progetto, a cui prenderanno parte:

-Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona

-Massimiliano Polacco, Vice Presidente Vicario Camera di Commercio Unica delle Marche

-Tony Tanfani, Gisa Boutique – The Corner

-Marco Moroder, Cantine Moroder – The Mole – Raval

-Camillo Catana Vallemani, Presidente BCC Ancona e Falconara Marittima

-Federico Iurescia, Pil Communication

L’evento, patrocinato dal Comune di Ancona e dalla Camera di Commercio delle Marche e con il sostegno di Morandi Group, vuole essere il punto di partenza per la creazione del nuovo progetto commerciale supportando le iniziative dei singoli nel coordinamento del progetto, nella comunicazione relativa, nella formazione e nell’esperienza di acquisto.

