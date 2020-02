Il Comitato Pro Ospedali Pubblici delle Marche ha manifestato per chiedere il rinvio della votazione in Aula. Armati di fischietto e striscioni hanno gridato il loro no agli ospedali unici. Ma Ceriscioli respinge le accuse al mittente: «Non ha senso il rinvio»

ANCONA – No agli ospedali unici, no allo smantellamento e alla riduzione degli ospedali di rete e no al piano socio sanitario regionale.

Sono questi i fronti che hanno guidato la protesta che si è svolta questa mattina (4 febbraio) davanti alla sede del consiglio regionale, nella giornata in cui in Aula si vota per il piano socio sanitario giunto al termine dopo un percorso di quasi due anni. Oltre 200 le persone che hanno partecipato al sit-in promosso dal Comitato Pro Ospedali Pubblici delle Marche che raggruppa 18 comitati provenienti da tutte le province marchigiane.

Armati di fischietti, trombette e sventolando bandiere e striscioni hanno manifestato tutto il loro dissenso contro la linea sanitaria portata avanti dalla Regione.

A guidare la protesta Carlo Ruggeri presidente del Comitato Pro Ospedali Pubblici delle Marche: «Il piano socio sanitario della Regione è un piano con una sanità baricentrica basata su ospedali unici di alta specializzazione, ma questo comporta lo smantellamento e la riduzione degli ospedali di rete che abbiamo timore vengano trasformati in case della salute. Inoltre c’è la conferma che non verranno riaperti i 13 piccoli ospedali chiusi nel 2015 che fungevano da filtro e impedivano intasamenti e disservizi, spingendo i cittadini a ricorrere al privato».

Fra questi Ruggeri ricorda Recanati, Tolentino, Cingoli, Matelica, Treia, Loreto, Sassoferrato, Chiaravalle, Cagli, Sassocorvaro, Fossombrone, Sant’Elpidio a Mare, Montegiorgio, «riconvertiti in veri e propri cronicari, senza pronto soccorso neppure ridotto e senza più servizi ospedalieri».

A non piacere ai comitati è anche il fatto che «la sanità privata sostitutiva nel nuovo piano sanitario viene istituzionalizzata ed introdotta stabilmente», mentre loro chiedono con forza «una sanità equa e accessibile a tutti».

I Comitati oltre a chiedere la riapertura e il mantenimento dei piccoli ospedali, ribadiscono anche le criticità per le aree dell’entroterra per le quali chiedono presidi sanitari per garantire il diritto alla salute dei cittadini di quelle zone lontane dai presidi unici. Una linea, quella adottata dalla Regione, che secondo Ruggeri non solo creerà disservizi nelle aree interne, ma avere solo «ospedale unico provocherà code interminabili nei pronto soccorso». Una battaglia alla quale si sono uniti anche alcuni sindaci, fra i quali quello di Fabriano e Fossombrone.

Il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli

Il primo cittadino di Fabriano, Gabriele Santarelli, spiega che nella giornata di ieri insieme agli altri sindaci dell’Ambito sociale X hanno inviato una lettera al presidente del consiglio e a quello della Regione per chiedere «il rinvio della votazione del Piano socio sanitario regionale per prendere in considerazione quelle istanze che come sindaci abbiamo sempre presentato e che non sono state mai prese in considerazione».

Una richiesta di rinvio, anche «in vista delle prossime elezioni regionali» precisa Santarelli nel ricordare che i sindaci delle aree interne si stanno organizzando «sotto l’idea degli stati generali dell’entroterra» per dare maggior peso alle loro richieste.

Il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli

Il presidente regionale Luca Ceriscioli però respinge le accuse dei comitati al mittente spiegando che la riforma che ha trasformato i piccoli ospedali in strutture territoriali è in linea «con il decreto ministeriale 70 che è una legge dello Stato».

Secondo il presidente regionale «la contrarietà dei Comitati in realtà è contro una legge dello Stato, poi manifestano qui perché la sanità è gestita dalla Regione».

«La riforma che la Regione ha fatto l’ha fatta per rispettare le leggi. La protesta dovrebbe trovarsi sotto Palazzo Chigi», precisa Ceriscioli sottolineando che «tornare indietro su certe scelte in realtà significa andare contro le norme del nostro Paese, significa uscire dai vincoli Lea che noi abbiamo sempre evitato e che ci ha permesso di avere risorse importanti: in 5 anni almeno 250 milioni li abbiamo avuti».

Ceriscioli si è infine detto aperto ad un incontro con i rappresentanti del Comitato, mentre sulla richiesto di rinvio del voto in Aula spiega: «Non ha senso il rinvio, il piano sanitario è nato due anni fa» e nel suo iter ha «incontrato molti soggetti. Abbiamo fatto un primo giro prima ancora di approvare il piano, un altro nell’imminenza dell’approvazione del piano e un terzo l’ha fatto il consiglio regionale. Il piano stesso ha avuto una evoluzione, per questo un ulteriore rinvio non saprei in attesa di cosa».