Ancona, Piano San Lazzaro tra sfide e opportunità, un quartiere che non si arrende

A ottobre un appuntamento con musica, gastronomia e cultura: perché l'inclusione può aiutare a risolvere i problemi del popoloso quartiere

ANCONA – Cuore pulsante di Ancona, dove la diversità culturale dipinge un mosaico urbano ricco di sfumature, Piano San Lazzaro prova a scrivere una nuova pagina della sua storia, grazie anche all’atteso rinnovamento del mercato di piazza D’Armi. Un quartiere che ospita diecimila anime, di cui quattromila di origine straniera, e che oggi si trova al centro di un dibattito che va oltre le cronache di degrado per abbracciare una visione più ampia di rigenerazione sociale. L’attenzione delle istituzioni non si traduce solo in controlli e sanzioni, ma in un approccio multidimensionale che vede protagonisti diversi attori sociali. L’oratorio salesiano, il comitato cittadini Piano e Grazie, le forze dell’ordine con il progetto del “poliziotto di prossimità”: un network di relazioni che testimonia come la sicurezza passi attraverso la costruzione di legami autentici con il territorio.

La recente visita del sindaco Daniele Silvetti, accompagnato dalla sua giunta, non è stata un’operazione di facciata, ma il segnale concreto di un’amministrazione che ha scelto di investire energie e risorse in una delle zone più complesse della città. Così corso Carlo Alberto si prepara ad accogliere a ottobre qualcosa di inedito: una festa che implica la buona intenzione di provare a rigenerare il quartiere. Musica, gastronomia, cultura e associazionismo si intrecceranno in un evento che rappresenta molto più di un momento di svago. È il simbolo tangibile di una comunità che non intende subire passivamente le proprie criticità, ma vuole trasformarle in opportunità di crescita collettiva. Parallelamente, il Cinema Italia diventerà teatro di un confronto costruttivo organizzato dal comitato cittadini, dove si affronteranno tematiche concrete: dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile, dall’illuminazione pubblica ai servizi essenziali. Un dialogo che parte dai bisogni quotidiani per costruire soluzioni condivise.

Mentre alcune saracinesche si abbassano seguendo una tendenza che attraversa tutta la città, esistono operatori economici che scelgono di rimanere e investire. La loro è una scommessa sul futuro del popoloso rione, alimentata dalla prospettiva del nuovo mercato di piazza D’Armi, progetto che potrebbe innescare un circolo virtuoso di rinnovamento urbano. Questi imprenditori rifiutano l’etichetta di “eroi di frontiera” e respingono la demonizzazione del loro territorio. La loro presenza quotidiana è essa stessa un atto di resistenza attiva e propositiva, che dimostra come sia possibile fare business mantenendo radici solide nella comunità. Le criticità esistono e non vanno minimizzate: il consumo di sostanze, la microcriminalità, i fenomeni di marginalità sociale sono realtà con cui il quartiere si confronta quotidianamente.

Tuttavia, l’approccio che emerge dalle iniziative in corso suggerisce una lettura più articolata della situazione, dove l’intervento repressivo si affianca a progetti di inclusione e sviluppo sociale. Il potenziamento dell’illuminazione, il ripristino dei servizi pubblici essenziali, la creazione di spazi aggregativi rappresentano tessere di un puzzle più ampio che mira a restituire al Piano San Lazzaro la sua identità di quartiere vivace e inclusivo. Piano San Lazzaro non aspetta soluzioni calate dall’alto, ma le costruisce dal basso attraverso la partecipazione attiva dei suoi abitanti. Il nuovo mercato, gli eventi culturali, i progetti di riqualificazione urbana sono gli strumenti attraverso cui una comunità multietnica sta dimostrando che la diversità può essere una risorsa, non un problema. La sfida appare difficile ma stimolante: servirà a trasformare quello che oggi appare come un “osservato speciale” in un laboratorio di innovazione sociale, dove l’integrazione diventa il motore di una rinascita che parte dalle periferie per irradiarsi verso il centro della città.