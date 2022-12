Ancona, parte il Piano provinciale per il freddo: 37 posti straordinari in più per i senza dimora

JESI – Da oggi e fino al 28 febbraio 2023 sarà attivo il Piano Provinciale per il Freddo. Il documento, concertato e condiviso al tavolo provinciale per il contrasto alla povertà estrema, coordinato dall’Asp Ambito 9, vede la partecipazione e la collaborazione dei sei Ambiti territoriali sociali della provincia di Ancona e delle strutture di accoglienza e associazioni di volontariato. Si tratta di posti in più per dare riparo alle persone senza dimora nel periodo di maggior freddo. I posti straordinari previsti per questo inverno nella Provincia sono 37 (due in più rispetto allo scorso inverno) che si aggiungono ai 56 posti già attivi in via ordinaria. È un risultato importante, ma il numero totale di posti resta comunque insufficiente per far fronte a tutte le richieste.

Per il terzo anno consecutivo, dal 9 gennaio e fino al 28 febbraio, sarà anche attivo un operatore di collegamento, finanziato dagli Ambiti della provincia, con sede operativa presso la struttura di accoglienza Tenda di Abramo di Falconara che sarà il punto di riferimento per le strutture provinciali, per far sì che tutti i posti disponibili vengano tempestivamente occupati e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza freddo in collaborazione con i Comuni e le associazioni di volontariato del territorio. Oltre ai sei Ambito territoriali, hanno collaborato alla realizzazione del Piano Provinciale per il Freddo, la struttura alberghiera convenzionata con il Comune di Ancona, la Casa delle Genti di Jesi, la Tenda di Abramo, l’Unità di Strada RìBò e le parrocchie di Falconara, il centro solidarietà Caritas di Senigallia, il Centro Accoglienza della San Vincenzo De Paoli di Fabriano e l’alloggio sociale “Asso di cuori” di Osimo.