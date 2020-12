Ancona piange la morte della professoressa Cavezzali, volto storico del Rinaldini

La storica professoressa del Liceo Classico anconetano è deceduta nella casa di riposo bolognese dov'era ricoverata. L'hanno ricordata in tanti per le sue doti umane e professionali

ANCONA – Se ne va una colonna del Liceo Classico Rinaldini di Ancona. La professoressa Giuliana Cavezzali, 80 anni, è deceduta nella notte tra domenica e lunedì nella casa di cura di Bologna in cui era ricoverata lasciando tristezza e sgomento negli ex alunni che hanno avuto il piacere di incrociarla sulla propria strada.

Ha insegnato per anni al classico distinguendosi per la sua cultura e la sua disponibilità che l’hanno portata ad essere apprezzata da colleghi e studenti. Si era impegnata a lungo a favore dell’Ail, nella raccolta fondati per i malati di leucemia dopo che la sua migliore amica era morta per questa malattia.

Bellissimo e toccante il ricordo dell’ex alunna Pia Bacchielli: «Per noi della III D era semplicemente Giuliana. Se n’è andata a Bologna, dove era ricoverata, assistita dal fratello. Giuliana Cavezzali, 80 anni, era una colonna del Liceo Classico dove per tutta la carriera ha insegnato latino e greco. È con dolore che scrivo queste righe. Giuliana era stata anche la referente del certamen Bacchielli, dedicato a mio padre. Con i vecchi compagni di scuola avevamo preso l’abitudine di vederci ogni anno e ritrovarci a cena da qualche parte. Gli anni per lei, così sembrava a tutti noi, non passavano mai. Stesso spirito ironico (“punto primo, punto secondo, punto terzo” era una delle gag che la vedevano protagonista e su cui lei ogni volta rideva), stessa energia nonostante i lutti che l’avevano colpita, stesso aplomb per cui per noi era “la signorina” perché giovanissima e non ancora sposata. Cara Giuliana, quanto è difficile salutarti. Mi hai fatto amare i poeti greci, nonostante ti avessi fatto penare. Mi hai fatto morire dal ridere raccontandomi l’esame di Stato di un compagno di scuola poi diventato mio collega. Mi hai salvato dal commissario di matematica che mi stava massacrando. Ti ricordavi, a distanza di decenni, del mio tema sugli Impressionisti, “l’unico sull’arte di tutto il Liceo, sai?”. Mi hai seguito per tutta la vita».

La ricorda anche Maurizio Sebastiani: «È scomparsa la prof. Giuliana Cavezzali che è stata la mia prof nei tre anni del Liceo. Erano lei ed Eugenia Salvaderi, le più giovani insegnanti di Italiano, Latino e Greco del Corso D del Liceo Ginnasio Rinaldini di Ancona. L’abbiamo rivista in ospedale, come volontaria dell’Associazione Italiana contro la Leucemia, prestare assistenza ai malati e l’abbiamo incontrata nelle cene periodiche dei compagni di scuola, fino a pochissimi anni fa. Poi motivi di salute glielo hanno impedito. Mai vista arrabbiata con noi. Ti ricorderemo. Ciao Giuliana».

Al momento (causa le disposizioni in materia di Covid) non sono stati fissati i funerali. La professoressa Cavezzali sarà sepolta nel cimitero di Pietralacroce.