Ancona: è morto Mariano Guzzini, ex segretario Pci e presidente del Parco del Conero stroncato da un malore

ANCONA – Ancona piange Mariano Guzzini, ex segretario del Partito Comunista Italiano ed ex presidente del Parco del Conero. Guzzini, 79 anni, è deceduto oggi in seguito a un malore. L’uomo, molto noto in città, si era recato al supermercato di via Maratta ad Ancona per fare la spesa, quando attorno alle 13 di oggi ha accusato un malore che gli è stato fatale.

Si trovava nei pressi della sua auto quando è crollato a terra sbattendo anche il capo. A nulla sono serviti i soccorsi portati dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti. Sul posto era intervenuta anche la polizia. Mariano Guzzini era molto conosciuto anche per essere stato assessore alla cultura del Comune di Ancona e presidente della provincia.

Una figura politica di spicco la sua. Guzzini aveva anche fondato e diretto la rivista Marche Oggi e pubblicato volumi per diverse case editrici.