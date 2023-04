Ancona, perseguitavano l’ex di un amico: ammonimenti per stalking per tre albanesi

ANCONA – Il Questore di Ancona dottor Cesare Capocasa ha emesso tre Ammonimenti per stalking nei confronti di altrettanti uomini, di origine albanese, che avevano posto in essere condotte persecutorie nei riguardi dalla ex fidanzata di un loro amico. La richiedente, una donna residente ad Ancona, aveva presentato istanza al Questore, in quanto dopo che la stessa aveva avuto il coraggio di denunciare il fidanzato per le violenze subite, i suoi amici, per ritorsione avevano cominciato a seguirla, per spaventarla, ad insultarla sui social e in pubblico, davanti anche a familiari e amici, dandole della ” Scimmia”.

Terrorizzata e spaventata la vittima si è rivolta alla Polizia di Stato che, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, ha elaborato i tre provvedimenti firmati dal Questore di Ancona. Qualora i tre individui dovessero continuare a molestare la vittima, il reato diventerà procedibilità d’ufficio e gli stessi saranno indagati per la forma aggravata prevista dall’art. 612 c.p.

Il Questore di Ancona: «Ogni Donna ha il diritto di essere libera di autodeterminarsi senza dover subire umiliazioni o pressioni».