Perseguita la ex che lo ha lasciato, arrestato per stalking

ANCONA – Non si rassegna ad un amore finito e segue la ex dopo il lavoro aggredendola. Arrestato un 26enne. È successo ieri pomeriggio (21 dicembre). Ad intervenire sono stati gli agenti delle volanti della Questura, in zona Archi, dove alcuni passanti avevano segnalato un violento litigio tra un uomo ed una donna all’altezza del parcheggio degli autobus.

Nell’occasione i poliziotti intervenivano prontamente riuscendo a bloccare un extracomunitario il quale inveiva e strattonava una giovane anconetana. Quest’ultima, una volta messa in sicurezza, raccontava agli agenti che l’uomo era il suo ex con il quale aveva avuto una lunga relazione finita da un paio di anni. L’uomo però, non aveva mai accettato la fine della relazione ed aveva continuato a molestare la donna con telefonate, messaggi, pedinamenti e appostamenti che avevano indotto lei, nel 2017, a chiedere l’ammonimento del questore. Nonostante ciò l’uomo, ieri pomeriggio, si presentava in stato di ubriachezza presso il luogo di lavoro della donna, in pieno centro ad Ancona. Lei, per non farsi vedere, si nascondeva nel negozio e poi prendeva l’autobus per tornare a casa. Lui la seguiva fino ad arrivare alla fermata di via Marconi dove l’aggrediva minacciandola e spintonandola. Visto l’ultimo episodio, la giovane sporgeva una dettagliata denuncia in questura.

D. S. brasiliano di 26 anni, con precedenti per reati contro la persona e patrimonio, veniva arrestato per atti persecutori e condotto presso al carcere di Montacuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA