ANCONA – Chiuso il ponte del Pincio, è pericolante. Ieri sera, sabato 4 settembre, il ponte Guerini è stato interessato da alcuni cedimenti di cemento che si sono staccati dalle travi finendo sulla strada dove transitano i veicoli, tra via Veneto e via XXV Aprile, dopo la Legione dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. I primi hanno iniziato un controllo per vedere se c’erano altre parti pericolanti mentre i secondi hanno chiuso la strada al traffico deviando chi transitava in via Circonvallazione e via Scandalo.

La segnalazione di pezzi di cemento a terra è arrivata attorno alle 22. Non ci sono stati feriti e nemmeno auto danneggiate. Il ponte però, che nella parte sovrastante è ancora percorribile, ha bisogno di una manutenzione. Il Comune, dopo l’intervento dei pompieri, ha deciso di disporne la chiusura nella parte sottostante. Questo in attesa di ulteriori interventi. Una strada molto trafficata visto che collega i quartieri di Pincio e Borgo Rodi al centro città.

LE FOTO