Ancona, perde il controllo del mezzo e finisce contro le auto in sosta. Giovane in ospedale

ANCONA – Incidente in via delle Tavernelle ad Ancona: un giovane perde il controllo del mezzo e finisce contro alcune auto in sosta. Portato in ospedale. È accaduto questa mattina – 5 luglio – intorno alle 7.30. Il giovane, un 23enne, era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro delle auto in sosta a fianco della carreggiata, centrandone quattro.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il giovane conducente al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di rito. Il giovane non sarebbe grave.