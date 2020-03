Perde il controllo dell’auto in via Pergolesi, un ferito

ANCONA – Ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva via Pergolesi (quartiere Capodimonte) in discesa e si è schiantato contro un’auto parcheggiata. È accaduto intorno alle 8 di questa mattina (4 marzo).

L’uomo a bordo della Kia ha urtato violentemente una Mazda parcheggiata al lato della strada. Sul posto Croce Gialla, vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Ancona. Il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. La via è stata chiusa temporaneamente al traffico e i mezzi da via Montebello vengono vengono deviati verso via Circonvallazione. I mezzi di soccorso sono ancora sul posto.

(Servizio in aggiornamento)