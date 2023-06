Ancona, per la nuova giunta è questione di giorni: resta il rebus per la cultura

ANCONA – Il countdown per la nuova giunta del Comune di Ancona è quasi terminato, lunedì prossimo o al massimo martedì si dovrebbero conoscere i nomi dei nuovi componenti e, soprattutto, le rispettive deleghe. Perché i nomi circolano da tempo e di questi una parte sembrano piuttosto sicuri dell’ingresso nella nuova stanza dei bottoni del Palazzo. C’è Marco Battino, il ventitreenne coordinatore della lista Ripartiamo dai Giovani che s’è apparentata con Daniele Silvetti prima del ballottaggio e che in virtù dell’accordo sottoscritto ricoprirà il ruolo di assessore alle politiche giovanili, università, start up ed economia giovanile. Poi ci sono Giovanni Zinni e Angelo Eliantonio per Fratelli d’Italia, Manuela Caucci per Ancona Protagonista, Daniele Berardinelli per Forza Italia, Stefano Tombolini, ex candidato sindaco nel 2018 con Ancona 60100 e quest’anno senza una candidatura diretta per il consiglio ma sostenitore della campagna di Silvetti e del centrodestra, Antonella Andreoli per Lega Salvini, e Orlanda Latini, anche lei di Fratelli d’Italia, la favorita per completare il numero degli assessori al femminile insieme a chi riceverà la delega alla cultura.

I primi otto nomi dovrebbero essere praticamente sicuri, a meno di cambiamenti d’indirizzo dell’ultim’ora, comunque mai da escludere. Riguardo all’incarico di assessore alla cultura, invece, nei giorni scorsi sono stati fatti diversi nomi, come quello di Paola Giorgi, ex assessore regionale alla cultura con la giunta Spacca, oppure quello di Paola Martano, segretaria regionale Snals, ma anche quello di Maria Alessandra Bertini, preside del liceo scientifico Savoia, o dell’editore Valentina Conti. Sarebbe da scegliere tra questo ristretto numero di possibili candidate la figura tecnica che andrebbe così a completare il quadro della nuova giunta, portando a quattro il numero degli assessori al femminile. Francesco Bastianelli, infine, ma anche Arnaldo Ippoliti sono i due principali candidati per ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale.