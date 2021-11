Pd, raccolta firme per candidatura unitaria di Mastrovincenzo alla guida

ANCONA – Parte da Falconara e raccoglie firme in tutta la regione, l’appello alla candidatura del consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo a segretario regionale del Pd. Una “mossa” che arriva alla vigilia del congresso dei dem che avrà il compito di cambiare “faccia” al partito dopo la debacle incassata alle elezioni regionali del 2020 che hanno portato alla vittoria il centrodestra.

«Crediamo che il prossimo congresso del Pd debba essere contraddistinto da uno spirito unitario che permetta di scrivere una pagina nuova della storia del nostro partito, di ricostruire un rapporto di fiducia e di ritrovare la sintonia con i marchigiani – si legge nell’appello pro Mastrovincenzo, sottoscritto da 107 firmatari – Per questo proponiamo la candidatura alla guida del Pd delle Marche di una persona la cui storia politica, il senso delle istituzioni, la riconosciuta capacità di relazione, la competenza, costituiscono naturale e indispensabile autorevolezza per guardare con fiducia ed entusiasmo al Partito Democratico delle Marche di domani».

Tra i sostenitori dell’ex presidente del Consiglio regionale, figurano esponenti dem di Villa Fastiggi Pesaro, la “culla” politica dell’ex governatore Luca Ceriscioli, ma consensi Mastrovincenzo li incassa in tutta la regione: a suo sostegno esponenti del Comune di Ancona, Senigallia, Osimo, esponenti del partito Maceratese, Fermano e molti altri.

«Vedremo nei prossimi giorni se l’appello all’unitarietà sarà accolto – commenta Antonio Mastrovincenzo – , ringrazio tutti per la stima e la fiducia». Intanto per venerdì 5 novembre il segretario uscente Giovanni Gostoli ha fissato un incontro con i big del partito al quale prenderanno parte i parlamentari dei dem, consiglieri regionali, i sindaci delle principali città delle Marche, ex amministratori dell’ultima legislatura. Proprio qui potrebbe arrivare una svolta.

Oltre alla candidatura di Mastrovincenzo sul tavolo c’è anche il nome dell’ex sindaco di Force Augusto Curti, appoggiato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Dalla coalizione Mattia Morbidoni di +Europa nel ringraziare il segretario uscente Gostoli per il lavoro svolto, fa sapere che «da alleato e componente della coalizione guardo con attenzione a quanto uscirà dal dibattito riguardo il futuro del centrosinistra e delle Marche».