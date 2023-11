Ancona, paura per una valigia abbandonata in via Giordano Bruno: scattano i controlli degli artificieri

ANCONA – Valigia abbandonata, scattano i controlli degli artificieri dei carabinieri. È successo nella giornata di oggi ad Ancona. La valigetta era stata segnalata intorno alle 12,30 di oggi nei pressi dell’ex palazzo dell’Enel in via Giordano Bruno, nelle vicinanze di un giaciglio con coperte e cuscini. Si tratta infatti di un’area frequentata solitamente da alcune persone senza fissa dimora.

A seguito della segnalazione sono scattati i controlli di routine. La valigetta, chiusa, non c’era nei giorni scorsi. Da prassi sono intervenuti i carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale insieme ai carabinieri della compagnia di Ancona. Gli artificieri hanno controllato con un apposito scanner la valigia dall’esterno e vedendo che all’interno non c’era materiale pericoloso hanno proceduto ad aprirla per ispezionarla all’interno.

Una volta aperta hanno riscontrato che dentro c’erano solamente vecchi indumenti e cartacce, probabilmente lasciati da una delle persone che si recano all’esterno del palazzo per trascorrre la notte.