Ancona, paura in via Marconi: 12enne urtato da un’auto finisce al Salesi

ANCONA – Attimi di paura questa mattina ad Ancona. Intorno alle 7.30 di oggi (12 febbraio) un ragazzino di 12 anni è stato urtato da una vettura mentre attraversava la strada, in via Marconi, all’altezza del by-pass. Fortunatamente l’auto procedeva a bassa velocità e questo ha scongiurato conseguenze peggiori.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona, che lo ha trasferito al Pronto Soccorso del Salesi per accertamenti. Il 12enne è rimasto sempre vigile e reattivo. Ai sanitari ha raccontato l’accaduto, lamentando dolore ad una gamba. il ragazzino ha riportato un politrauma, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e sono stabili. Sul posto per i rilievo di rito la Polizia Locale di Ancona.