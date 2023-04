Ancona, paura in corso Amendola: suv in retromarcia travolge una donna

Una 74enne in ospedale, è successo tra via Orsi e corso Amendola, a due passi dal viale della Vittoria. Il caso ha voluto che in quegli istanti i pompieri si trovassero già lì per una caduta di calcinacci da un palazzo

ANCONA – Investita da una vettura in retromarcia. È successo stamattina (4 aprile), in via Orsi. Erano circa la 9 quando una donna è stata centrata da un suv proprio tra via Orsi e corso Amendola, all’angolo con l’agenzia di pompe funebri e di fronte al laboratorio analisi.

Il caso ha voluto che in quegli istanti, sul posto, a pochi metri da lì, si trovassero una squadra di vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale impegnate in un intervento per la caduta di alcuni calcinacci da un edificio della via. Immediati, dunque, i soccorsi. I primi a prendersi cura della donna sono stati i pompieri, che hanno allertato il 118.

Dalla sala operativa del 118 è stata perciò inviata un’ambulanza della Croce gialla. Poco dopo, sono arrivati pure i rinforzi della polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e indagando sull’accaduto. La 74enne è stata trattata su posto dai sanitari e trasportata per un politrauma a Torrette in codice giallo.

Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione ma lo spavento è stato tanto: pare infatti che il mezzo in manovra le abbia preso un piede. Il capo dell’anziana avrebbe perso sangue a causa di una ferita alla testa dovuta – con tutta probabilità – alla caduta a terra.