Ancona, paura al Trave per un’altra frana

ANCONA – Un’altra frana al Trave. È successo nel tardo pomeriggio di oggi quando il grosso dei bagnanti stava già lasciando la spiaggia. Il cedimento, l’ennesimo dall’inizio dell’estate, è avvenuto attorno alle 18. Non si registrano feriti.

La zona, benché interdetta proprio per il pericolo frane, attira ogni giorno decine e decine di bagnanti che si spingono sul tratto interdetto per fare i fanghi usando l’argilla del costone. Una azione molto pericolosa. La frana di oggi, stando alla grossa nuvola che si è alzata in cielo, è stata consistente.

Il comitato di Mezzavalle Libera, che mette in guardia i trasgressori invitandoli a non spingersi al Trave per la propria incolumità, ha realizzato anche un video per spiegare il pericolo. Un video visibile sulla pagina Facebook del comitato.