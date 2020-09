ANCONA – Paura nella notte. Al Porto di Ancona brucia un magazzino della Darsena Marche. Dalle prime indiscrezioni sarebbe quello della ex Tubimar. Le esplosioni sono avvenute in rapida successione poco dopo la mezzanotte e mezza, quando si sono uditi una serie di boati e una densa colonna di fuoco si è alzata verso il cielo, visibile da diverse zone dell’anconetano. L’incendio è di vaste proporzioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Ancona che hanno chiesto rinforzi anche ai comandi vicini. In mare gli uomini del nucleo operativo intervento portuale della Capitaneria di Porto di Ancona. Presente un ampio cordone di Forze dell’Ordine impegnato ad evacuare le aree circostanti. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato anche alcuni capannoni e mezzi vicini all’Ex Tubimar. Non si segnalano feriti.

L’incendio e stato messo sotto controllo da parte delle squadre dei vigili del fuoco che stanno operando ormai da diverse ore con molti uomini e mezzi, tra i quali anche tre autobotti Aereoportuali. Sul posto oltre a Polizia di Stato, Carabinieri e 118 ci sono pure gli operatori dell’Arpam e dell’Asur per il controllo della qualità ambientale.

Il centro città è ancora invaso dal fumo e il Comune invita a tenere le finestre chiuse e a limitare gli spostamenti non necessari. In via precauzionale saranno chiusi tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell’Arpam e degli esiti dei sopralluoghi dei vigili del fuoco.