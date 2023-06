Da quanto si apprende il mezzo stava scendendo da via Crocioni, nella frazione anconetana, quando per cause in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro di un edificio distruggendo un balcone

ANCONA – Un uomo di circa 55 anni di origini rumene è rimasto ferito dopo essersi scontrato contro un edificio a Passo Varano, mentre era alla guida di una betoniera. Da quanto si apprende il mezzo stava scendendo da via Crocioni, quando per cause in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro di un edificio di via Passo Varano ad Ancona, distruggendo un balcone.

L’uomo, rimasto incastrato nel mezzo è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco di Ancona intervenuti sul posto con una autobotte e una autogru. I primi ad arrivare sono stati i soccorsi del 118, una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica. Ma per estrarre l’uomo è stato necessario l’intervento delle fiamme rosse.

Dalle prime indiscrezioni sembra che la betoniera abbia danneggiato le tubature dell’acqua e del gas dell’edificio, di cui sarebbe in corso anche la valutazione della stabilità. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per il politrauma riportato.

(Servizio in aggiornamento)