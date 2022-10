Passetto, scivola lungo la pineta: 74enne recuperato dai vigili del fuoco in cordata

L'uomo è scivolato lungo il dirupo per una quindicina di metri. Complesse le operazioni di recupero che hanno richiesto l'impiego di tecniche speleo alpine

ANCONA – Un uomo di 74 anni è stato salvato dai vigili del fuoco nella serata di oggi 9 ottobre dopo che era scivolato per alcuni metri mente si trovava alla pineta del Passetto.

A soccorrere l’uomo sono stati i vigili del fuoco di Ancona tramite complesse operazioni di recupero in cordata. L’uomo aveva appena scavalcato una staccionata, quando è scivolato nel dirupo per una quindicina di metri, riuscendo a fermarsi aggrappandosi ad un albero. I vigili del fuoco sono riusciti a metterlo in salvo, calandosi con la corda fin dove era scivolato.

Un momento dei soccorsi

La squadra VVF sul posto si è calata utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) recuperando la persona, che è rimasta sempre cosciente, affidandola al personale del 118.

I soccorritori hanno utilizzato tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per recuperare l’uomo, rimasto sempre cosciente. Una ambulanza della Croce Gialla ha provveduto ha trasportare il 74enne all’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità. Sul posto sono intervenute anche la polizia locale e la polizia di Stato. Nella zona si sono radunati numerosi passanti incuriositi dale operazioni di soccorso.