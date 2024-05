Ancona, Passetto e Ponterosso: «Piscine pronte nel giro di due settimane»

ANCONA – La piscina del Passetto è chiusa con ordinanza del sindaco Silvetti dallo scorso 16 febbraio, quella di Ponterosso per restyling da ottobre 2021. Ma entro un paio di settimane dovrebbero riaprire entrambe, permettendo alla cittadinanza di tornare a usufruire dei due impianti in questione. E alle società sportive, non solo anconetane, di tornare a utilizzare la vasca del Passetto per le manifestazioni sportive che riguardano nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Sono i due impianti natatori più importanti della città, anche se non propriamente così nuovi, visto che il Passetto è stato realizzato nel 1960. Cogepi, che gestisce entrambe le piscine in questione, ha tolto il pallone pressostatico alla vasca di via Thaon de Revel pochi giorni fa e sta completando le procedure e gli interventi che si sono resi necessari in questi tre mesi per riaprire la vasca agli allenamenti e al pubblico. Sembra ormai questione di giorni, come afferma l’assessore agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli: «Per la piscina del Passetto siamo in attesa dell’ok dei vigili del fuoco, ci auguriamo che, come ci hanno assicurato, siano velocissimi. Nel giro di un paio di settimane la piscina dovrebbe essere riaperta, tra l’altro non c’è più il pallone e dunque la riapertura del Passetto coinciderà anche con la prossima apertura dell’impianto per la stagione estiva».

Quanto all’impianto di Ponterosso, che ha subito un intervento di restyling profondo, che va dalla copertura di legno all’efficientamento energetico con una nuova caldaia, con l’aggiunta di due pompe di calore per l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento della piscina, all’installazione di un’unità di trattamento dell’aria e agli interventi effettuati negli spogliatoi, cui si aggiunge la nuova tribunetta e la gestione del verde intorno all’impianto di Passo Varano, anch’essa vedrà presto la fine dei lavori, con tanto di necessario collaudo. Il tutto nel giro di un paio di settimane: «E’ praticamente ultimata, stiamo completando l’intervento che riguarda l’esterno – conclude Berardinelli –, la struttura è molto bella ma non potevamo lasciarla così com’è all’esterno. Abbiamo iniziato e stiamo completando tutto. Lo stanziamento per la tribuna interna e per la sistemazione dell’area verde, è di complessivi 180mila euro. Anche qui, come al Passetto, ci saranno poi da mettere in regola i permessi per il pubblico spettacolo: la piscina in un primo momento sarà aperta per il pubblico e per tutte le attività contemplate, poi successivamente per organizzarvi le manifestazioni sportive. Pulizia e collaudo statico e poi saremo pronti per riaprirla. Un paio di settimane».