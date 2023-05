Ancona, non c’è pace per il Passetto: nuove macchie sul pavimento di piazza IV Novembre

Le macchie rossastre sarebbero comparse nelle scorse ore. C'è chi ipotizza che potrebbero essere legate ai festeggiamenti della notte scorsa per lo scudetto del Napoli ma su questo non c’è certezza

ANCONA – Imbrattata la scalinata del Monumento ai Caduti del Passetto. In questi giorni, in tanti hanno notato le macchie arancioni in piazza IV Novembre, proprio davanti al parcheggio sotto al Monumento, a due passi dal mare.

Le macchie rossastre sarebbero comparse nelle scorse ore. C’è chi ipotizza che potrebbero essere legate ai festeggiamenti della scorsa notte per lo scudetto del Napoli, ma su questo – chiaramente – non c’è certezza. Una risposta potrebbe arrivare dalla visione dei filmati registrati dalla telecamera posizionata sopra il belvedere Virna Lisi, di fronte al Monumento.

Certo è che nella notte a cavallo tra il 4 e il 5 maggio, erano molti i tifosi che si sono riversati in cima al Viale della Vittoria, nella zona del Passetto, per festeggiare lo scudetto azzurro. Tra caroselli di auto, cori, striscioni e lacrimogeni rossi, forse le macchie potrebbero essere legate a quello.

Il Monumento – vale la pena ricordarlo – era stato completamente ripulito dalle scritte dei writers e dai numerosi resti dei raid vandalici qualche settimana fa, in occasione della cerimonia per la festa della liberazione del 25 aprile.