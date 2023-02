Ancona, al Passetto laghetti splendenti e zone deturpate

ANCONA – I laghetti coi pesci rossi della zona del Passetto tornano a splendere: l’amministrazione comunale ha provveduto alla loro manutenzione e già da un paio di giorni sono tornati a brillare sotto il sole, con l’acqua perfettamente pulita. Lo hanno notato alcuni cittadini che l’hanno segnalato soddisfatti. In quella zona, infatti, specialmente nelle belle giornate, ci sono mamme e bambini che frequentano il parchetto giochi completamente rinnovato dall’amministrazione negli scorsi anni, e passeggiare dalla pista di pattinaggio all’ingresso della piscina è un piacere. Il verde è tenuto con cura, le essenze piantate lungo i laghetti e nel punto del belvedere sono rigogliose e profumate, insomma un gran bel posto dove portare a giocare bimbi piccoli. Peccato che la maleducazione e il degrado mettano a rischio anche quel luogo. Dopo le piogge, infatti, e nonostante le ultime giornate di sole la pista di pattinaggio ha ancora un tratto allagato. E come sa chi pattina, per non essere pericolosa dovrebbe essere costantemente pulita. Altrimenti non ci pattina nessuno, e infatti l’area della pista, a pochi metri dai giochi non solo è il regno degli scarabocchi sui muri, dalle scritte ai murales, che nulla hanno a che fare con quelli artistici di Jo Arancibia.

La panchina deturpata

Ma ci sono anche alcune sedute rotte, forse volutamente, con pezzi di legno sparsi per terra. E poco distante c’è anche una delle nuove panchine deturpata con una scritta apparsa proprio pochi giorni fa. Anche questa segnalata da chi frequenta assiduamente quella zona. Imbrattata con la stessa firma di chi scrive sui muretti. Servirebbero più telecamere, ma alcune ce ne sono già: l’amministrazione comunale ha promesso di aumentarne il numero e sicuramente serviranno da deterrente per ogni forma di delinquenza, intanto però gli operai del Comune dovranno ripulire. «Effettuiamo una manutenzione costante di tutta la zona, non solo dei laghetti – spiega l’assessore Stefano Foresi –, perché abbiamo un contratto triennale per la pulizia di quell’area, abbiamo anche cambiato la pompa dei laghetti, è un progetto che sta funzionando bene, è una cosa positiva e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Peccato per quella scritta sulla panchina e per i graffiti, ma nell’area dei giochi del Passetto ci sono già alcune telecamere. Stiamo analizzando i filmati per cercare di individuare i responsabili del gesto ma anche di tutte le altre scritte sui muretti intorno alla pista di pattinaggio».