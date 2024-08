Ancona, al Passetto «troppe buche». Il sogno di Cerusico: «Vorrei una spiaggia stile Copacabana»

Lo storico titolare dello stabilimento balneare cittadino lancia un appello al Comune: «Serve rimpinguare le scogliere per evitare l'arretramento della spiaggia. Sì a delfini e balene disegnate a terra». Ma intanto i bagnanti cadono come birilli

ANCONA – Ferragosto di allegria alla Spiaggia del Passetto di Ancona, tra mucillagini che vanno e buche che ingannano. La fioritura delle alghe, dovuta forse – come sostengono alcuni esperti – alle elevate temperature del mar Adriatico, hanno sconquassato l’estate anconetana (clicca qui).

I bagnanti cadono come birilli: una nostra affezionata lettrice mostra la ferita al ginocchio dopo essere inciampata in una buca

Ma in spiaggia si è brindato comunque. Intanto Claudio Cerusico, storico titolare dello stabilimento Il Valentino, sogna una baia «in stile Copacabana», dice. «Ormai per quest’anno è andata – riflette l’operatore balneare –. Ma mi auguro che l’amministrazione comunale, per il prossimo, investa su questa spiaggia, che deve restare degli anconetani».

«Io ho un sogno – fa sapere il geometra (Cerusico è diplomato al Geometri) –. Vorrei vedere una pavimentazione fatta di graniglia, di marmo e di cemento. Immagino uno scorcio in stile Copacabana. E qui a terra disegni e richiami a balene e delfini, che ricordino il mare. E poi serve un intervento decisivo sulle scogliere, le cui teste (i massi più alti, ndr) stanno sprofondando».

Un appello che Cerusico fa da tanto al Comune, per evitare l’arretramento della spiaggia: non tanto la sua quanto quella libera. «La spiaggia arretra di anno in anno perché il levante picchia forte», precisa. «La spiaggia va protetta sia con la scogliera da terra sia da mare».

Chi ha difficoltà a deambulare deve stare attento alle buche

Intanto, a proposito di pavimentazione, si aprono buche e piccole voragini lungo tutta la concessione demaniale. Ma non solo lì: gli avvallamenti sono presenti pure sotto la scalinata. L’altro giorno una signora è caduta a terra. Ci mostra la ferita sul ginocchio, poi sospira: «Si cade come birilli, soprattutto il rischio è per chi ha problemi di deambulazione e per i bimbi piccoli. Il Comune investa su questo litorale, non è più possibile avere una spiaggia ridotta in queste condizioni».

Il signor Silvano scende in acqua dalla rampa sotto l’ascensore: «Qui le alghe rendono viscida la roccia, si rischia di scivolare. Sarebbe utile installare una griglia di ferro, come in tutti gli altri sali-scendi», appunta uno degli habitué più conosciuti.