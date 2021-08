Dramma al Passetto di Ancona: anziano tirato fuori dall’acqua privo di coscienza, morto in spiaggia

ANCONA – Dramma questa mattina presto – 27 agosto – alla spiaggia del Passetto di Ancona. Intorno alle 7,45 un anziano è stato tirato fuori dall’acqua privo di coscienza da alcuni bagnanti presenti in quel momento sul tratto di litorale antistante all’ascensore.

Per soccorrere l’uomo è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Ancona i cui sanitari, una volta giunti sul posto, hanno iniziato immediatamente le operazioni di rianimazione cardio polmonare, in collaborazione con l’automedica del 118. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza, mentre via mare giungeva il gommone dei vigili del Fuoco.

Purtroppo però, nonostante le manovre rianimatorie siano andate avanti per 45 minuti, per l’anziano non c’è stato nulla da fare e i i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Le operazioni di identificazione della persona deceduta sono ancora in fase di accertamento. Sul posto gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona.