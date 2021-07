Passetto, 83enne cade e si rompe il femore. Trasferito a Torrette

L'anziano è caduto in riva al mare riportando una lesione che ne ha richiesto il trasferimento a Torrette. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Croce Gialla di Ancona

ANCONA – Attimi di paura nel tratto di spiaggia che si trova alle Grotte del Passetto, sotto le piscine. Un uomo di 83 anni è caduto in riva al mare rompendosi il femore.

Per soccorrere l’anziano sono intervenuti il personale della Croce Gialla di Ancona e dei Vigili del Fuoco, giunti via mare con il gommone.

I soccorritori hanno posto in barella l’uomo e hanno caricato l’83enne trasportandolo lungo il sentiero che risale dalla spiaggia, per poi trasferirlo al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, dove si trova in osservazione.