Ancona, a passeggio con lo spinello: tre denunciati

ANCONA – Nell’ambito dei controlli sul territorio, ed in particolare nel centro del capoluogo dorico, voluti dal Questore Capocasa e finalizzati al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti soprattutto tra i più giovani, sono state diverse le violazioni sanzionate durante il weekend dai poliziotti della Questura dorica.

In particolare, un 20 enne bengalese è stato fermato dagli operatori di Polizia mentre, intento a passeggiare nelle vie del centro, aveva tra le mani una sigaretta artigianalmente confezionata. I poliziotti, insospettiti dall’acre odore tipico dell’hashish fermavano e indentificavano il giovane che, a domanda dei poliziotti, spontaneamente consegnava un piccolo involucro in plastica che estraeva dalla tasca posteriore destra del jeans, contenente sostanza solida di colore marrone verosimilmente del tipo hashish. La sigaretta artigianalmente confezionata combusta del peso complessivo di grammi 0,50 e la sostanza stupefacente del peso complessivo di grammi 0,65 venivano sequestrati per i successivi esami forensi.

Qualche ora dopo gli operatori procedevano al controllo di un altro giovane di circa trent’anni, nei pressi di Piazza Ugo Bassi, insospettiti dal forte odore acre provenire dalla sua direzione. Questo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente contenuta all’interno del portafogli che consegnava ai poliziotti. La sostanza, del peso di circa 0,30 grammi, anche in questo caso veniva sequestrata per i successivi esami forensi.

Infine, in piazza del Plebiscito un giovane di circa 25 anni veniva visto dagli operatori mentre era intento a fumare una sigaretta artigianalmente confezionata. Al momento dell’ identificazione e a domanda degli operatori, consegnava altra sostanza stupefacente contenuta in un involucro di plastica occultato all’ interno degli slip, del peso di circa 0,50 grammi. La sostanza veniva debitamente sequestrata.

Tutti i giovani venivano deferiti per la violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90.