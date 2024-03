Pasqua e Pasquetta, da Portonovo a San Benedetto ristoranti full

ANCONA – «Tutto completo per Pasqua e Pasquetta, dal mare ai monti Sibillini». A dirlo è Simone Baleani consigliere di Unione Regionale Cuochi Marche «i nostri associati presenti in occasione dell’assemblea Regionale» che si è svolta martedì 19 marzo «hanno testimoniato» che i ristoranti sono full.

A Portonovo i ristoranti aperti «sono pieni già da tempo – dice Marcello Nicolini, presidente del Consorzio la Baia di Portonovo – la gente prenota prima, speriamo che il tempo bello regga così per permettere alle persone anche di stare all’aperto».

Simone Baleani, Unione Regionale Cuochi Marcello Nicolini, ristorante da Marcello

Nella Baia non tutte le strutture hanno riaperto ancora i battenti visto che la Pasqua quest’anno è anticipata rispetto al solito. I ristoratori sperano nel meteo. Intanto rispetto all’anno scorso i prezzi sono rimasti invariati, a parte qualche lieve ritocco, e la clientela attende con ansia l’arrivo del mosciolo selvatico di Portonovo, con la riapertura della pesca che avverà a fine maggio.

Daniele Cingolani, Ristorante La Pagodina Marcelli Sandro Assenti, presidente regionale Confesercenti Marche

Riviera del Conero full per Pasqua e Pasquetta: «Abbiamo il ristorante pieno già da un mese – dice Daniele Cingolani cotitolare del ristorante La Pagodina a Marcelli di Numana – sia per il pranzo di Pasqua che per quello di Pasquetta e non riusciamo più a prendere altre prenotazioni».

I prezzi «li abbiamo lasciati invariati rispetto all’anno scorso – dice – e per chi stabilisce un menù, con piatti concordati in anticipo, che ci consente di evitare lo spreco alimentare, c’è un risparmio sul prezzo del 10%». Insomma, il piacere del pranzo fuori si fa più sostenibile non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche dei consumatori.

Prenotazioni a gonfie vele anche nella Riviera delle Palme. Sandro Assenti, presidente regionale di Confesercenti e titolare di tre ristoranti con sede a San Benedetto del Tronto (Bagni Andrea, Boka e Sasushi) spiega che la zona a sud delle Marche è penalizzata dai collegamenti carenti sia a livello ferroviario, che autostradale (due corsie in A14) e stradale più in generale.

«La ristorazione tira – spiega – nelle nostre zone si mangia bene e anche a prezzi contenuti, ma serve un circuito per destagionalizzare, servono eventi. Nei ristoranti si lavora molto nei fine settimana ma poi è difficile trovare il personale necessario per il weekend. Comunque c’è voglia di uscire e le prenotazioni non mancano. Il bel tempo è il nostro miglior alleato».