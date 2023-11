Ancona, al parco della Pace in via Ragusa arrivano gli interventi del Comune

ANCONA – Le segnalazioni di CentroPagina dei mesi scorsi e quelle dei cittadini hanno trovato ascolto e l’amministrazione comunale ha programmato un intervento nel parco della Pace di via Ragusa, per sistemare il verde ma anche per porre un freno agli episodi segnalati dai residenti della zona. E’ in corso, infatti, un intervento di pulizia e manutenzione dell’area del parco, che segue alcuni episodi di vandalismo che avevano deturpato gli arredi del parco stesso e l’area dei giochi: l’amministrazione comunale ha disposto una serie di interventi di ripristino. Il magazzino comunale sta intervenendo con la ristrutturazione delle panchine in mattoni, oltre alla sistemazione delle balaustre lungo il perimetro del parco, alcune delle quali costituiscono anche lo schienale di alcune panchine. Al termine della ristrutturazione, balaustre e panchine saranno sottoposte a tinteggiatura. Nel frattempo gli operai stanno invertendo anche per sistemare la recinzione del parco, danneggiata da alcuni buchi, oltre a effettuare la manutenzione del cancello di accesso all’area verde.

Nel frattempo AnconAmbiente ha provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia del parco. Terminate tutte le opere, saranno reinstallati i giochi per bambini che la direzione verde pubblico ha tolto temporaneamente per sottoporli a manutenzione, visto che erano stati oggetto di atti vandalici. «Ci sono diversi parchi cittadini che necessitano di interventi relativamente ai giochi per i bambini – spiega l’assessore Daniele Berardinelli –, e stiamo cercando di programmare per l’anno prossimo non solo manutenzione ordinaria ma anche sostituzioni dei giochi rovinati. Sono interventi su cui abbiamo già iniziato a lavorare, come per esempio sui giochi dei laghetti del Passetto». Il parco della Pace era diventato un posto poco frequentabile e in Comune era giunte segnalazioni dai residenti, lo conferma Berardinelli, che chiarisce: «Ce lo avevano segnalato, è vero, ma l’ufficio del verde aveva già fatto la sua ricognizione e avevamo già uno scadenziario di interventi da effettuare». «Il parco della Pace – aggiunge il vicesindaco e assessore Giovanni Zinni – era divenuto un luogo ambiguo, poco fruibile per le persone che in quel luogo percepivano insicurezza. Ora ripristinando il perimetro e con una presenza saltuaria di controllo da parte della polizia locale, intendiamo scoraggiare attività criminose o vandaliche, restituendo il parco ai residenti come peraltro richiesto dagli stessi cittadini».