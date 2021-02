Ente Parco del Conero, Silvetti è presidente: «Un territorio dalle potenzialità incredibili»

ANCONA – L’avvocato anconetano e vice coordinatore regionale di Forza Italia Daniele Silvetti sarà il nuovo presidente del Parco del Conero. È il nome indicato dalla Giunta regionale targata Francesco Acquaroli per guidare l’ente istituito nel 2006 di cui fanno parte la Regione, la provincia, i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo, l’Università Politecnica delle Marche, gli ambientalisti, il mondo agricolo e turistico.

Per chiudere il cerchio sul nuovo direttivo che ha preso forma ieri – 15 febbraio – durante la Giunta, manca solo l’ultimo tassello, ovvero il rappresentante designato dal Comune di Ancona dopo che l’ente della sindaca Valeria Mancinelli ha chiesto una proroga di alcuni giorni prima di indicare il suo rappresentante.

Soddisfatto per la nomina Silvetti: «Ringrazio il presidente Acquaroli per la fiducia – afferma -, mi impegnerò per dare un contributo fattivo al territorio». Un territorio che nella scorsa primavera ha subito gli effetti economici della pandemia con la stagione turistica partita in ritardo. «Approfitteremo della pausa forzata per armonizzare tutte quelle identità che sono un patrimonio e una risorsa uniche per lo sviluppo di questo territorio che ha potenzialità incredibili».

Tante le questioni sul tavolo del neo presidente del Parco Del Conero, il nuovo regolamento dell’ente per regolare la fruibilità del parco, poi il tema delle attività produttive e della comunità che vive il parco e che va al di là dei suoi confini, «avremo molto lavoro da fare» conclude Silvetti.

Nel consiglio direttivo oltre a Daniele Silvetti, presidente e rappresentante della Regione Marche, ci sono Roberto Roldi per il Comune di Camerano, Marco Piangerelli per il Comune di Sirolo, Mario Paolucci per il Comune di Numana, Valerio Temperini per l’Università Politecnica delle Marche, Riccardo Picciafuoco rappresentante delle associazioni ambientaliste, David Doninelli rappresentante del mondo agricolo e Annamaria Ciccarelli espressione delle organizzazioni turistiche.

A ricoprire il ruolo di presidente del Parco Del Conero è stato Emilio D’Alessio, venuto a mancare all’età di 64 anni il 29 settembre scorso, in seguito ad una malattia.