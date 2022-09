Ancona, un parco attrezzato per la scuola dell’infanzia Gramsci

Attrezzature, pavimentazione in gomma e recinzione per i bambini della scuola. L'iniziativa grazie alla sinergia con il Rotary club Ancona Conero

ANCONA – Inaugurato questa mattina, 26 settembre, uno spazio giochi attrezzato nella scuola d’infanzia Gramsci dell’Istituto comprensivo Posatora Piano Archi. Nello spazio, riservato alle attività dei bambini all’aperto, è stata realizzata una pavimentazione in gomma antitrauma dall’assessorato alle Manutenzioni che ha anche provveduto alla recinzione e alla realizzazione di una scala di accesso dall’esterno.

L’area attrezzata della scuola Gramsci di Ancona

Si tratta di una recinzione di tipo innovativo per la prima volta adottata in un giardino scolastico in città, particolarmente robusta e sicura per i piccoli. In quest’area sono state collocate attrezzature di gioco che costituiscono una sorta di “palestrina” per l’attività psicomotoria, donata dal Rotary club Ancona Conero.

All’inaugurazione erano presenti l’attuale presidente del Rotary Club, Andrea Bartolini, e Donatella Amodio past president, la dirigente scolastica Sabrina Rita Bagnulo, e gli assessori alle Politiche educativa, Tiziana Borini e assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Spazio Libero di Morro d’Alba.

«Siamo molto soddisfatti di questa preziosa sinergia tra pubblico e privato, capace di garantire percorsi di psicomotricità adeguati alla fascia d’età dei bambini dai tre ai cinque anni. Pertanto ringraziamo il Rotary club Ancona Conero per questa disponibilità oltre agli uffici dell’Amministrazione che hanno collaborato a questo progetto», affermano gli assessori Borini e Foresi.