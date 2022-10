Papà muore nel sonno, Numana in lutto. Il sindaco: «Vicini alla famiglia»

NUMANA – La comunità di Numana in lutto per la morte improvvisa di Massimiliano Cirilli. L’uomo, 45 anni, operaio e appassionato di pesca, è deceduto nel sonno. A fare la triste scoperta questa mattina, martedì 18 ottobre, è stata la moglie che ha subito chiamato i soccorsi, ma per il 45enne ormai non c’era più niente da fare.

A spezzare la vita del giovane papà sarebbe stato con tutta probabilità un malore che dopo averlo colpito nel sonno non gli ha lasciato scampo. «Sono morti improvvise che lasciano nello sconcerto e che lasciano un grandissimo vuoto – dice il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini – L’amministrazione comunale sarà vicina alla famiglia». Cirilli lascia la moglie Francesca e due figlie piccole.