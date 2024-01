Ancona: il papà condannato non può averlo, la Befana porta comunque il passaporto ad una bimba bengalese

Documento in extremis anche per tre anconetani che, in partenza per Dubai, non si erano avveduti delle necessità di una validità del passaporto di più di sei mesi per quella località

ANCONA – Doppio regalo della Befana da parte della Questura di Ancona ad una bambina bengalese di otto anni a cui è stato rilasciato il passaporto nonostante il padre avesse ricevuto l’annullamento della cittadinanza italiana per via di alcune condanne subite. La convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 infatti tutela i minori e stabilisce il principio di salvezza delle loro posizioni giuridiche, per cui il passaporto è stato rilasciato alla minore e al momento negato invece al padre della piccola.

Tre cittadini anconetani infine hanno dovuto chiamare con urgenza l’ufficio passaporti dicendo di stare per partire per Dubai e che non si erano accorti che il loro passaporto necessitava di una validità di più di sei mesi per quella località. Gli operatori della Questura, poco prima della chiusura prefestiva dello sportello, hanno rilasciato loro, in tempo reale e applicando la procedura d’urgenza, tre nuovi titoli di viaggio in modo da consentire loro di partire per la nota meta turistisica.