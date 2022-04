Pandemia, dopo mesi terapie intensive covid free a Torrette e Salesi

ANCONA – Terapie intensive Covid free all’ospedale regionale di Torrette e all’ospedale Salesi di Ancona. Dopo alcuni mesi in cui questi reparti, specie a Torrette, sono stati sotto pressione, al momento non si registrano persone positive al Covid ricoverate in queste aree.

Un quadro che risente del miglioramento epidemiologico che sta interessando la regione, dove anche l’incidenza dei casi positivi è in flessione, così come l’occupazione ospedaliera. E grazie a questo miglioramento si riduce il numero di posti letto a disposizione dei pazienti positivi al virus.

Al momento all’ospedale regionale di Torrette il numero di letti complessivamente a disposizione dei malati Covid ammonta a quota 49 posti, 29 nella palazzina di Malattie Infettive, tra Clinica e Divisione, e 20 in medicina d’urgenza. Covid free anche l’area Obi del Pronto Soccorso dell’ospedale regionale. Dei letti ancora a disposizione dei pazienti positivi, 28 sono di semintensiva ( 20 in medicina d’urgenza e 8 in malattie infettive) e 6 di terapia intensiva, il resto sono letti ordinari.

Ospedale Salesi di Ancona

Si alleggerisce la pressione anche all’ospedaletto Salesi di Ancona, dove anche qui scende il numero dei letti a disposizione dei malati Covid: gli ordinari passano da 14 a 9 (5 pediatrici e 4 ostetrico ginecologici) e quelli di terapia intensiva da 4 a 2 (1 nel reparto di anestesia e rianimazione e 1 in terapia intensiva neonatale).

Un nuovo asset modificabile in caso di necessità, come spiega il direttore sanitario degli Ospedali Riuniti fi Ancona, Arturo Pasqualucci: «Siamo sempre pronti a rispondere ad ulteriori colpi di coda del virus, attivando nuovi letti, anche di terapia intensiva, in caso di necessità».