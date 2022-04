Pandemia, il virologo Menzo: «Nelle Marche Omicron BA.2 ha soppiantato BA.1 e le altre varianti»

Il virologo spiega che la variante ha soppiantato le precedenti. I minori effetti in termini di polmoniti dipendono dal gradi di immunizzazione raggiunto dalla popolazione

ANCONA – Nelle Marche la variante Omicron BA.2 si rileva ormai nell’80% dei campioni positivi al Covid. «Omicron BA.2 ha soppiantato Omicron BA.1 e le altre varianti» spiega il virologo Stefano Menzo.

Il direttore della Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, Stefano Menzo

«In tutte le province delle Marche si registra una prevalenza attorno all’80%, eccetto che nel Fermano, dove si aggira tra il 70% e l’80%, ma la differenza è trascurabile, mentre nell’Anconetano oltrepassa l’80%», spiega il professor Menzo. «Ancora non abbiamo rilevato nessun caso di variante Omicron BA.3 o Xe», aggiunge il virologo, nel precisare che «le varianti Omicron dal punto di vista clinico possono acquisire la stessa gravità delle altre varianti» e che il numero minore di polmoniti che si registrano negli ospedali è legato al fatto che «si trova ad impattare su una popolazione più immunizzata, sia per la vaccinazione che per le infezioni contratte».

«La curva registra una discesa lenta – conclude – ma penso che il decremento proseguirà così fino alla prossima variante che non possiamo prevedere quando arriverà».