Pandemia: incidenza e ricoveri in calo, terapie intensive non più Covid free

ANCONA – Incidenza e ricoveri correlati al Covid in calo nelle Marche, un trend iniziato già da diverse settimane. Le terapie intensive però non sono più Covid free. Nell’ultima settimana, in particolare, secondo i dati del bollettino settimanale del Servizio sanitario regionale, nelle Marche sono stati individuati 251 casi positivi al Sars-Cov-2 a fronte di 1.758 tamponi processati nel percorso diagnostico.

ll tasso di positività si attesta al 14,3%, rispetto al 16,6% di venerdì scorso, mentre l’incidenza cumulativa dei casi positivi su 100 mila abitanti continua a scendere, passando da 20,88 a 16,69. Negli ospedali il numero delle persone assistite è in lieve calo.

Sono complessivamente 24 i ricoverati, -1 rispetto a venerdì scorso: 1 ricoverato in terapia intensiva (+1 rispetto a venerdì scorso) e 23 in reparti non intensivi, con il tasso di occupazione dei posti letto al 2,4%. Nell’ultima settimana sono state registrate 5 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dall’inizio della crisi pandemica è di 4.418 morti.