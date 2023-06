Ancona, una Panda per i piccoli pazienti: dono della Inner Wheel all’Anvolt

ANCONA – Una Fiat Panda per i bimbi da trasportare a fare le cure di chemioterapia: con questo nobile gesto, con questo dono di estrema sensibilità la Inner Wheel di Ancona, ieri pomeriggio 27 giugno, ha consegnato ai piedi del Monumento ai Caduti l’autoveicolo alla Anvolt, Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori sede di Ancona, che da anni si occupa del trasporto dei bambini da e per le sedi ospedaliere dove sono sottoposti alle cure. L’iniziativa è partita dal volontario Gualtiero Valcavi che ha messo in contatto le due realtà anconetane riuscendo nell’intento. Presente alla consegna dell’auto il sindaco Daniele Silvetti, ma anche il neo presidente del Rotary Club Ancona Conero, il neurochirurgo Roberto Trignani, e naturalmente una delegazione della Inner Wheel, associazione femminile di stampo rotariano guidata dalla sua presidente Paola Catalini e presente ieri anche con la board director Cinzia Tomatis, e naturalmente la Anvolt con Alessandra Spinaci e Francesca Puce e altri volontari.

«La Inner Wheel è un’associazione che nasce cento anni fa nell’ambito del Rotary, fondata dalle mogli dei rotariani – spiega Paola Catalini –. Abbiamo questa mission, di occuparci di fare service di varia natura, culturali oppure dando una dimensione ancora più ampia al termine anche di solidarietà sociale. Consegniamo questa Fiat Panda all’Anvolt, ma in questi miei due anni di presidenza abbiamo fatto tanti altri service, per esempio insieme al Rotary e al Lions abbiamo comprato dei giochi inclusivi per bambini diversamente abili, e stiamo facendo un corso per educare i bambini delle scuole e gli operatori sanitari alla gentilezza, per insegnare a relazionarsi in modo civile con gli altri. Stavolta questa collaborazione è nata da una nostra socia che ha il marito che lavora nell’Anvolt».

«E’ stato tutto merito di Gualtiero – aggiungono Alessandra Spinaci e Francesca Puce dell’Anvolt – che si è reso disponibile a portare avanti questa iniziativa, ci aiuta sempre riguardo alle nostre difficoltà di trasporto dei pazienti e, in questo caso, per i bambini. Un regalo che sarà utilissimo perché è la prima volta che ci viene donata un’auto e siamo piuttosto in carenza di mezzi. Questa Panda sarà destinata al trasporto dei bimbi secondo il progetto Piccoli passi senza barriere, rivolto ai piccoli e alle loro famiglie per essere accompagnati nelle strutture ospedaliere, molto spesso il Salesi».