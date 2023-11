Ancona, una panchina rossa a piazza Cavour contro la violenza sulle donne

ANCONA – Una panchina rossa per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, per ricordare che il femminicidio e la violenza di genere non devono più esistere. Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, il prossimo 8 novembre il Comune di Ancona metterà una panchina rossa a piazza Cavour, nell’ambito delle attività previste per il mese contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, voluta dall’assessorato alle pari opportunità, prevede anche la scritta sulla panchina «La Violenza non è mai Amore. Non sei sola – chiama il 1522. Ancona, 8 novembre 2023. Assessorato alle Pari Opportunità – Comune di Ancona». Un gesto simbolico e forte che rientra negli obiettivi di mandato adottati dall’amministrazione comunale, con l’intento di «valorizzare e supportare le azioni e le iniziative che promuovano la diffusione e la cultura della parità e il contrasto agli stereotipi di genere, alla base delle discriminazioni che le persone e, in particolare le donne, subiscono ancora oggi nella società».

«Questa panchina, situata in un luogo caro agli anconetani, spazio di passaggio per cittadini e visitatori della nostra città – spiega l’assessore Orlanda Latini – è un gesto concreto di sensibilizzazione indirizzato verso ciascuno dei passanti che la vedranno. Un richiamo chiaro e preciso a un impegno quotidiano contro la violenza sulle donne e contro la violenza di genere, in senso più ampio. Vogliamo sottolineare che il rispetto dell’altro diverso da sé, in questo caso la donna, deve essere un impegno condiviso che la nostra città e la società più in generale deve portare avanti ogni giorno». L’installazione della panchina rossa, come già avvenuto in piazza Don Minzoni l’8 marzo 2022 e come avviene in tante altre città, anche delle Marche, sarà la prima iniziativa di quelle sostenute dal Comune nel mese contro la violenza sulle donne che culmineranno negli appuntamenti del 25 novembre, giornata simbolo. La panchina rossa sarà inaugurata mercoledì 8 novembre alle 17.30.