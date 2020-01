Pallamano, Guidotti: «Il mio Cus Ancona un mix che può essere vincente»

ANCONA- Tra i problemi legati al Palaveneto e la stagione che si sta disputando, il Cus Ancona Pallamano (primo in classifica insieme al Monteprandone e con una partita da recuperare) traccia un bilancio della prima parte di campionato e lo fa con il suo tecnico Andrea Guidotti: «Sono soddisfatto di come stanno andando le cose sia per quello che riguarda la prima squadra che il settore giovanile dove abbiamo avuto diverse adesioni grazie al lavoro portato avanti nelle scuole da Leonardo Principi e Valerio Feroce».

La classifica parla chiaro e le possibilità di promozione sono concrete in casa anconetana: «I numeri dicono questo ma noi dobbiamo guardare oltre anche per il fatto che la concorrenza in questo campionato di certo non manca. La nostra è una squadra che può puntare alla serie A ma non siamo soli ad inseguire questo traguardo. Oltre al Monteprandone c’è il Pescara ma anche il Chieti che peraltro si è rafforzato con l’arrivo di due pedine come Rigante e Facchini».

La chiusura sull’organico che sta dando grandi soddisfazioni: «Noi siamo una squadra composta da giovani e da giocatori di una certa esperienza che per diverse stagioni hanno avuto modo di giocare in serie A1 con l’allora Dorica Pallamano. Il nostro è un mix che potrebbe risultare vincente ma tutto dipenderà da noi, dalla voglia di stare in campo e dallo spirito di sacrificio. Fatta eccezione per la gara di Chieti dove potevamo fare meglio, mi ritengo soddisfatto per come stanno andando le cose anche se ci sarà da lavorare duro da qui alla fine della stagione».