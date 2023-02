Ancona, al PalaIndoor arrivano le stelle dell’atletica: illustre assente Tamberi

Campionati italiani assoluti indoor in programma sabato 18 e domenica 19, biglietti già sold-out per la seconda giornata di gare. Grande attesa per Marcell Jacobs, le Marche tifano Simone Barontini

ANCONA – Ancona e il PalaIndoor si preparano a ospitare i campionati italiani assoluti indoor di atletica. Sabato 18 e domenica 19 febbraio l’impianto di via della Montagnola accoglierà infatti le stelle dell’atletica italiana, a cominciare dal campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri al bronzo mondiale dell’alto Elena Vallortigara, dal lungo con Larissa Iapichino alla supersfida nel peso con Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio. Per i colori delle Marche grande assente l’anconetano Gianmarco Tamberi che ha da tempo annunciato che non avrebbe partecipato a nessuna gara, nella stagione invernale, per preparare al meglio quella estiva in cui punta ai Mondiali di Budapest in programma a fine agosto.

A tenere alti i colori della regione toccherà dunque a Simone Barontini, a caccia del podio negli 800 metri. L’anconetano delle Fiamme Azzurre, finalista agli Europei nella scorsa estate, quest’anno ha già migliorato il proprio record personale in sala con 1’47”42 al meeting di Torun, in Polonia, e scende in gara con il secondo crono dell’anno a livello nazionale. Si rinnova il duello con il veneto Catalin Tecuceanu, leader stagionale con 1’47”22 e campione in carica, che ha interrotto nell’ultima edizione la striscia di cinque vittorie consecutive del marchigiano: appuntamento alle ore 17.05 di domenica. Nei 60 metri torna in azione la grande protagonista della rassegna under 18 dello scorso weekend, Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem), due volte campionessa italiana allieve (60 e 200) dopo aver realizzato la migliore prestazione nazionale di categoria (7”38 sul rettilineo) e ci sarà un’altra medagliata giovanile, l’argento under 23 Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno).

Sulla pedana del peso cerca un altro buon piazzamento il montegiorgese Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) come nel triplo Valerio De Angelis (Asa Ascoli Piceno), anche quest’anno in grado di raggiungere la qualificazione per gli Assoluti che spetta soltanto all’élite della specialità. Al femminile in gara sui 400 metri la pesarese Elisabetta Vandi (Fiamme Oro), nei 3000 di marcia la giovanissima Elisa Marini (Cus Macerata), bronzo ai recenti Tricolori under 18, e sui 60 ostacoli il sambenedettese Andrea Pacitto (Atl. Virtus Lucca). Biglietti già sold out per la giornata di domenica, mentre sono ancora in vendita i tagliandi per le gare del sabato (disponibili online su TicketOne). Gli Assoluti saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, con orari che saranno comunicati nei prossimi giorni. Le gare non trasmesse sulla Rai saranno in diretta streaming su www.atletica.tv a partire dalle 9.30 in entrambe le giornate.