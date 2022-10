Ancona, ubriachi al parco: una denuncia e due sanzioni

Gli agenti intorno erano intervenuti al parco in via Ragusa dove era stata segnalata una lite tra più persone. Sul posto hanno rintracciato due pakistani di 35 e 28 anni

ANCONA – Un 28enne è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver ottemperato al daspo urbano di cui era stato destinatario.

Gli agenti intorno alle 18 di ieri 10 ottobre erano intervenuti al parco in via Ragusa dove era stata segnalata una lite tra più persone. Gli agenti giunti hanno rintracciato due uomini pakistani regolari sul territorio nazionale, uno di 35 anni e uno di 28 anni, entrambi ubriachi.

Il 35enne ha provato a scagliarsi contro gli operatori spintonando un agente ma è stato subito bloccato dai poliziotti che hanno condotto entrambi gli uomini in Questura per gli accertamenti di rito. Il 35enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Torrette.

Il 35enne è stato sottoposto a consulto psichiatrico, mentre il 28enne è stato medicato e denunciato perché destinatario di daspo urbano a cui non aveva ottemperato, stazionando nel parco nonostante il divieto da cui era stato colpito. Pe entrambi gli uomini è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza.