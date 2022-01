Obbligo vaccinale, nelle Marche 53.845 over 50 senza una dose. Dal primo febbraio scatta la multa

ANCONA – Nelle Marche sono complessivamente 53.845 gli over 50 non ancora vaccinati contro il Covid. Una fetta di popolazione, eccetto gli esenti, ovvero chi non ha fatto il vaccino per motivi di salute ed è in possesso della certificazione medica, per la quale da domani – 1 ° febbraio – scatteranno le prime sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate e consistenti in 100 euro una tantum. Si tratta di persone che non hanno mai ricevuto neanche una dose del vaccino.

In base a quanto previsto dall’ultimo decreto del governo, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per questa fascia di popolazione, inoltre dal 15 febbraio per accedere ai luoghi di lavoro è necessario esibire il Super Green pass, la certificazione verde che si ottiene solamente con la vaccinazione e la guarigione dal virus. Chi per quella data non sarà in regola scatta la sospensione dal lavoro senza retribuzione.

Ora tornando ai dati, sono 668.491 i marchigiani over 50 vaccinati, su un target di 722.336 persone. Guardando ad ogni provincia nell’Anconetano i vaccinati sono 218.175, in provincia di Pesaro Urbino sono 153.755, nel Fermano 75.074, nel Maceratese 128.269 e nell’Ascolano 93.218.

La maglia mera va alla provincia di Macerata che registra il maggior numero di over 50 non vaccinati, 19.395, seguita da quella di Pesaro Urbino con 14.124, dal Fermano con 7.428 persone, dall’Ascolano con 7.253, mentre la più virtuosa è la provincia di Ancona dove restano 5.645 over 50 ancora non vaccinati contro il virus.