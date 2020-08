C’è l’ottavo governatore, Anna Rita Iannetti: parola d’ordine «cambiare il sistema»

In lista con il Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) - Libertà di scelta, ha presentato in extremis la sua candidatura alla presidenza, prima della chiusura dei termini, avvenuta alle 12 di oggi 22 agosto

ANCONA – C’è una nuova sorpresa sotto il solleone della campagna elettorale estiva. Nell’ultimo giorno utile per il deposito delle liste per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, c’è l’ottava candidatura a governatore. Si tratta di Anna Rita Iannetti, che scende in campo con il Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) – Libertà di scelta.

Sessantasette anni, medico esperto in prevenzione e salutogenesi da oltre 30 anni, la candidatura di Anna Rita Iannelli, residente a Montesilvano in Abruzzo, è emersa nel movimento proprio per le sue competenze in ambito medico-scientifico. «Il movimento 3 V vuole verità su tutto, non solo sui vaccini» spiega, ma sulla salute più in generale, «un sistema complesso».

«Non c’è una soluzione preconfezionata» per i problemi delle Marche, spiega, ma «ogni elemento del territorio sarà analizzato e sviscerato nella sua complessità» per formulare proposte e soluzioni adeguate, secondo uno schema nuovo. Le candidature in lista sono rappresentative di ogni provincia puntualizza l’aspirante governatrice.

Fra i punti programmatici prioritari, la promozione del parto in strutture non ospedalizzate, poi il tema della scuola e della sanità con il governo che, in fase covid, sta «spingendo in maniera incredibile su telemedicina e didattica a distanza», e con «l’informatizzazione della vita che è un problema». Un movimento che non si colloca né a destra né a sinistra: «non abbiamo colore – spiega – , ci occupiamo del benessere e della salubrità». Insomma parola d’ordine «cambiare il sistema».

La sua candidatura si aggiunge a quella di Alessandra Contigiani, con Riconquistare l’Italia – Fronte Sovranista Italiano, depositata ieri alla Corte di Appello di Ancona e a quelle del docente Roberto Mancini (Dipende da Noi), del candidato comunista Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche), di Sabrina Banzato (Vox Italia-Marche), Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle), Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (Insieme Marche) e Francesco Acquaroli per il centrodestra (RicostruiAmo le Marche).