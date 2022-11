ANCONA – Taglio del nastro del nuovo centro di emodinamica interventistica all’ospedale regionale di Torrette (Ancona) dove questa mattina, giovedì 10 novembre, sono state inaugurate due nuove sale ibride che «consentiranno sia in urgenza che in elezione (interventi programmati, ndr) di dare una risposta in tempi brevi ai pazienti con patologie cardiologiche gravi». Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Michele Caporossi, ha presentato così la novità del nuovo Centro di Cardiologia Interventistica all’avanguardia tecnologica.

Si tratta di sale in cui più specialisti diversi potranno intervenire sul paziente senza doverlo spostare di reparto, per interventi delicati come valvole aortiche transcatetere. Caporossi ha parlato di «una rivoluzione che precede di una settimana l’inaugurazione della Pet-Rmn, una macchina potentissima per la diagnosi».

La presentazione delle nuove sale ibride

Nelle Marche sono attualmente quattro i centri di emodinamica (Ancona, Macerata, Pesaro e Ascoli), ma al centro di Torrette «è affidato il compito di far fronte alle patologie più complesse, sia dell’età adulta, che pediatriche, grazie al ‘link’ fra il Dipartimento Lancisi e l’ospedale Salesi di Ancona».

Il Dg ha ripercorso le tappe della storia del Lancisi, l’ospedale Cardiologico di Ancona, «uno dei primi centri italiani ad avere un laboratorio di emodinamica che tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 era già all’avanguardia negli interventi con catetere che stavano rimpiazzando quelli con by-pass aorto-coronarico». Nel corso della presentazione dei nuovi macchinari, presenti nelle sale ibride (due, una terza arriverà il prossimo anno) c’è stata anche la testimonianza di Luigi Inglese, fondatore dell’Emodinamica del Lancisi di Ancona, una eredità poi raccolta da Roberto Piva e Alberta Pancrazi, ed oggi da Tommaso Piva sotto la guida clinica di eccellenza del dottor Gian Piero Perna.

Le nuove sale ibride

«Grazie alla rivoluzione ibrida – ha aggiunto Caporossi – molte procedure coronarografiche che prima si dovevano fare attraverso l’uso del catetere endoluminale, oggi potranno essere evitate per la presenza della Tac coronarica, che grazie a due macchinari potentissimi eviterà ai pazienti una procedura più invasiva, e, se necessario, il paziente potrà essere rivascolarizzato con una angioplastica. Con le sale ibride – ha concluso – garantiamo ai pazienti una maggior velocità, una definizione altissima dell’imaging e una sicurezza ancora più elevata. Un importante passo avanti».

Il vecchio Lancisi

Presenti all’inaugurazione l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il consigliere regionale Mirko Bilò.

(Servizio in aggiornamento)