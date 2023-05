Ancona e Osimo piangono la morte dell’ex primario Carlo Rossi

ANCONA – Ancona piange la morte di Carlo Rossi, cardiochirurgo in pensione, padre dell’imprenditore e pluricampione mondiale di vela, Alberto, e nonno della campionessa Claudia. Classe 1930, aveva compiuto 93 anni un mese fa. Era giunto ad Ancona nel 1963 da Milano ma era originario della Romagna e negli anni Sessanta era stato il primo chirurgo dell’Inrca, insieme al professor Maraschio, di cui era stato l’aiuto. Nei primi anni Settanta era diventato primario all’ospedale di Osimo dove aveva lavorato fino al 1996 quando era andato in pensione. A Osimo, così come ad Ancona, se lo ricordano bene non solo tanti pazienti e figli di pazienti, ma anche numerose persone che avevano collaborato con lui, in qualità di aiuti e assistenti: viveva con la moglie a Numana dal 1972 da quando aveva temporaneamente trasferito la famiglia a causa del terremoto, e poi s’era affezionato alla cittadina e alla casa da cui ammirava il mare – una passione, quella per il mare, trasmessa al figlio Alberto – anche perché Numana era la residenza ideale per raggiungere Osimo dove lavorava e dove, tra l’altro, aveva prestato anche servizio volontario come direttore della scuola per infermiere volontarie della Croce Rossa.

Uomo coraggioso e amato, quando era andato in pensione lo aveva fatto principalmente per lasciare spazi di crescita per chi lavorava con lui. Ma era giovane e in piena forma, tanto che per rendersi utile aveva deciso di andare per alcuni mesi in Antartide per svolgere il ruolo di direttore sanitario della base del Cnr. Un’esperienza di vita che ricordava sempre con piacere, anche a tanti anni di distanza. Un uomo che sentiva forte il senso della famiglia e che era legatissimo a quella del figlio Alberto: «Un padre severo quando c’era da esserlo – ricorda Alberto Rossi – un amico quando serviva e un esempio, sempre».

Il funerale si svolgerà sabato prossimo 27 maggio alle 14.30 nella chiesa della piazzetta di Numana.