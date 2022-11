Ancona e Osimo in lutto, è morto a 45 anni Roberto Lupini

ANCONA – È morto a 45 anni, ricoverato all’ospedale di Torrette Roberto Lupini. Lupini, colpito da ictus, è deceduto dopo diversi giorni di ricovero ieri, primo novembre. Il suo quadro clinico si era aggravato. Capo cantiere alla Fincantieri, insegnante di ballo ed ex atleta della Stamura, Lupini è deceduto lasciando due città, Ancona e Osimo, nello sconforto. Bobby lo chiamavano tutti.

Oltre alla grande passione per il rugby appunto, amava tanto la musica, i dischi in vinile. È anche ricordato per i suoi dj set e le presenze al Summer Jamboree di Senigallia. Addoloratissimi i genitori Giorgio e Patrizia, la compagna Valeria, il fratello Giacomo e tutti coloro che l’hanno amato. Il funerale avrà luogo domani, 3 novembre, alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Dopo il rito religioso si proseguirà per la cremazione.