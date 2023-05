Ancona, si accascia al suolo al termine del turno di lavoro. Soccorso operaio del porto

Si tratta di un operaio di origini straniere attorno ai 45 anni. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona che è intervenuta anche per un infortunio di una donna 40enne

ANCONA – Un uomo attorno ai 45 anni è stato soccorso nella tarda serata di ieri 8 maggio dalla Croce Gialla di Ancona dopo aver accusato un malore. Si tratta di un operaio di origini straniere, in servizio al porto di Ancona, che aveva appena concluso il suo turno di lavoro quando si è accasciato al suolo, giunto davanti al Teatro delle Muse, in piazza della Repubblica. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.

Una donna attorno ai 40 anni è stata invece soccorsa a causa di un infortunio che sarebbe avvenuto all’interno del comando della polizia locale di Ancona. La donna, da quanto si apprende sarebbe caduta dalle scale, riportando una lesione alla gamba. A prestarle i primi soccorsi gli agenti in servizio in quel momento. La donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.