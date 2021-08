Successo per l’Open day vaccinale a Torrette. Caporossi: «Soddisfatti dei segnali positivi dalla popolazione»

ANCONA – Partenza sotto il segno del successo per l’Open Day vaccinale all’ospedale regionale di Torrette, tanto che la direzione ospedaliera sta già pensando di prorogare l’iniziativa oltre il 3 settembre. Da ieri – lunedì 30 agosto – il punto vaccinale degli Ospedali Riuniti di Ancona, al piano interrato, presso l’Aula Totti, è aperto alla vaccinazione contro il Covid-19 senza prenotazione dalle 10 alle 13. In soli due giorni sono state somministrate 678 dosi, 86 delle quali a minorenni.

Obiettivo dell’iniziativa, quello di immunizzare il maggior numero possibile di marchigiani, intercettando i giovani, i 40-50enni che non si sono ancora vaccinati in prima dose, i dubbiosi e gli indecisi, oltre a quelle categorie per le quali da domani – 1 settembre – scatterà l’obbligo di Green pass, ossia docenti e amministrativi (Ata) della scuola e delle università, insieme agli studenti universitari che vorranno frequentare lezioni in presenza e sostenere esami.

E la risposta è stata subito positiva da parte della popolazione che ha colto l’opportunità. Già ieri mattina, giorno dell’avvio dell’Open Day, «alle 8 c’erano già circa una cinquantina di persone che aspettavano per entrare all’interno del punto vaccinale» spiega Rossella Stoico, responsabile della campagna vaccinale degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Michele Caporossi, direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona

«Siamo soddisfatti dei segnali positivi che arrivano dalla popolazione – dichiara Michele Caporossi, direttore degli Ospedali Riuniti di Ancona – per questo nei prossimi giorni valuteremo la possibilità di prorogare l’iniziativa anche per la prossima settimana e forse anche oltre, vista l’estrema importanza di arrivare all’immunità. In provincia di Ancona le prime dosi sono intorno all’83,5% della popolazione e le Marche possono arrivare rapidamente all’80%, per questo faremo il massimo sforzo affinché questo traguardo sia raggiunto. La squadra regionale è all’opera per raggiungere il risultato».

Nella giornata di ieri sono state 360 le dosi somministrate, delle quali 193 prime dosi e 167 seconde dosi, 38 i minorenni vaccinati: «Davvero una grande affluenza» prosegue la dottoressa Stoico, nel precisare che nel momento clou della mattinata ci sono state più di 200 persone in coda, file che tuttavia si sono smaltite rapidamente al ritmo di «10-15 somministrazioni ogni due-tre minuti» pertanto tutto è filato in maniera «regolare» e senza intoppi.

Rossella Stoico, responsabile campagna vaccinale degli Ospedali Riuniti di Ancona

Il punto vaccinale ha accolto anche le seconde dosi di alcuni cittadini che avevano appuntamento al PalaPrometeo, in fase di trasferimento all’impianto sportivo Paolinelli di Ancona, dove riaprirà domani – 1 settembre: «Non abbiamo mandato via nessuno – spiega – perché i vaccini ci sono e il nostro obiettivo è immunizzare il più possibile, dal momento che i vaccini rappresentano un dono prezioso».

La dottoressa Stoico evidenzia poi che «sono arrivati alla nostra attenzione anche i ragazzini dai 12 anni in su: nella giornata di oggi sono 318 le dosi di vaccino inoculate, 208 prime dosi e 110 richiami, mentre i minorenni (dai 12 ai 17 anni) vaccinati sono stati 48, un dato in crescita rispetto a ieri.

La preparazione della dose del vaccino al centro vaccinale dell’ospedale regionale di Torrette

La responsabile della campagna vaccinale di Torrette, sottolinea che i ragazzini riferiscono ai sanitari, «di aver deciso di vaccinarsi per frequentare le lezioni in presenza, ma anche per essere più liberi nella vita sociale e. in regola con il Green pass» nei luoghi in cui è richiesto. «Li abbiamo visti molto consapevoli e informati e questo ci ha stupiti piacevolmente» afferma.

Le linee vaccinali, ridotte a tre durante il periodo estivo, in seguito al calo nelle vaccinazioni, sono state portate a 4 per far fronte alle nuove richieste dell’Open day. «È una corsa contro il tempo per vaccinare più persone possibili – conclude – e noi siamo in prima linea dal 27 dicembre. Ringrazio per questo tutto il personale sanitario, l’ingegnere Badaloni che programma in tempo reale le slot in base alle prenotazioni e gli amministrativi che fanno un lavoro straordinario durante l’accettazione degli utenti».

A Torrette dall’inizio della campagna vaccinale, il 27 dicembre, sono state somministrate complessivamente 64.067 dosi, 33.806 prime dosi e 30.261 richiami (dato al 31 agosto 2021). Nella tabella tutto il dettaglio in base alle categorie e alle fasce d’età.