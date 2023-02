La Politecnica delle Marche gremita per gli Open Day, Gregori: «Passione e razionalità nella scelta» – VIDEO

ANCONA – Passione, impegno e ambizione. Sono i concetti fondamentali richiamati dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, all’apertura delle cinque giornate degli Open Day dell’Ateneo dorico (6, 7, 8, 9 e 10 febbraio).

Davanti ad una Aula Magna della Facoltà di Agraria gremita di future matricole, con gli Open Day che hanno fatto registrare il sold out, il rettore ha spiegato ai ragazzi che «il futuro non si prevede, si costruisce» ed ha sottolineato l’importanza di farsi orientare nella scelta del proprio percorso di studi universitari, da due elementi: da un lato dalla «passione» e dall’altro anche dalla «razionalità».

Dopo che gli ultimi anni accademici sono stati condizionati dalla pandemia, che ha relegato ragazzi e ragazze a seguire le lezioni davanti ad un pc, specie nella prima fase emergenziale, Gregori ha voluto rimarcare il ruolo chiave svolto dall’università in termini di «presenza e sviluppo di relazioni umane e professionali».

Il rettore UnivPm Gian Luca Gregori La professoressa Francesca Beolchini

La delegata all’orientamento Univpm Francesca Beolchini, ha affermato «sappiamo quanto le ragazze e i ragazzi delle superiori e le famiglie abbiano bisogno di orientamento» per questo con gli Open Day «apriamo le porte» per far conoscere i percorsi di studio. Cinque le aree formative, Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze, che riscuotono tutte «grandi richieste perché c’è un estremo bisogno di laureati in ambito tecnico-scientifico in Italia».

Tra le facoltà in cima alle preferenze dei ragazzi presenti agli Open Day c’è quella di Medicina. «L’area di Medicina a è sempre, a livello italiano, l’ambizione degli studenti, ma non sono da meno anche le altre aree del nostro Ateneo».